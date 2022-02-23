В Харьковской области группы лиц собирали информацию о критических объектах и местах скопления людей — СБУ

Злоумышленники осуществляли фото- и видеофиксацию объектов критической инфраструктуры.
В Харьковской области задержали три группы людей, которые собирали данные о критических объектах инфраструктуры и местах скопления людей.
Об этом на совещании заявил начальник областного управления Службы безопасности Украины Роман Дудин.
Он призвал жителей Харькова и области предоставлять информацию о любых подозрительных группах, и людях, которых не видели с 2014 года.
Также, по словам Дудина, Россия наращивает военное присутствие у государственной границы Украины.
В Харьковской области значительно усилили противовоздушную оборону, в городе работают группы военной разведки и «сформированы два пояса обороны из военных».
Напомним, в приграничных районах Украины были введены дополнительные режимные ограничения.
Как сообщалось, СНБО просит Верховную Раду ввести чрезвычайное положение по всей территории, кроме двух областей.
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