В Харьковской области из частного дома, по которому россияне нанесли удар, спасли двух человек

Из частного дома, по которому враги нанесли удар, ГСЧС получили двух человек.
Об этом в сообщении в Facebook заявила харьковская волонтер Наталья Попова.
Один человек получил помощь на месте. Одна госпитализирована, ее состояние легкое.
Информацию о пострадавших в результате российских обстрелов подтвердили и спасатели.
Двум женщинам оказали помощь после ударов РФ, сказал Общественное Харьков спикер спасателей региона Евгений Василенко. По его словам, попадание было в землю вблизи частного дома.
Напомним, что враг нанес около 15 ударов по Харьковщине.
Напомним, что ранее в Харькове из-за взрывов возникли проблемы со светом. В Харькове под вражеским прицелом очутилась энергетическая инфраструктура.
Добавим, что ранее в Харькове раздался ряд взрывов.
В социальных сетях сообщают о пожаре после попадания. Подходящие фото появились в социальных сетях.
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