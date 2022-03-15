В Харьковской области из психоневрологического интерната удалось эвакуировать около 300 человек пожилого возраста

В Харьковской области из психоневрологического интерната удалось эвакуировать около 300 человек пожилого возраста

Из-за обстрелов помещение заведения было почти уничтожено.

В Харьковской области из психоневрологического интерната удалось эвакуировать около 300 человек пожилого возраста.

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

"300 человек, подопечные и работники, уже направляются к местам безопасности по маршруту "зеленого коридора", — говорится в сообщении.

Отмечается, что несколько дней назад российские оккупанты практически уничтожили помещение интерната. В заведении нет света, тепла, воды и связи.

К слову, подопечные специального учреждения — это пожилые люди, а также люди с инвалидностью.

Как сообщалось, во вторник, 15 марта, снова будут открыты гуманитарные коридоры для жителей наиболее пострадавших от войны населенных пунктов: Донецкой, Киевской, Сумской областей.

Накануне, 14 марта, проходила эвакуация населения из пострадавших от обстрелов России регионов. Впрочем, из десяти коридоров сработало всего семь. Было вывезено около четырех тысяч человек. В частности, в Киевской области спасены 2028 человек, в Луганской — 1780 человек.

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