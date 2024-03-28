В Харьковской области в результате российского обстрела погибла женщина — ОВА

Мужчина погибшей женщины травмирован.
В Харьковской области в результате российского обстрела села Моначиновка Купянского района погибла 57-летняя местная жительница.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Сети.
По его данным, от полученных травм женщина скончалась по дороге в больницу.
"Также травмирован ее муж. Ему оказывается необходимая медпомощь", — добавил Синегубов.
Детали и обстоятельства выясняются.
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