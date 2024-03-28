В Харьковской области в результате российского обстрела погибла женщина — ОВА

В Харьковской области в результате российского обстрела села Моначиновка Купянского района погибла 57-летняя местная жительница.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Сети.

По его данным, от полученных травм женщина скончалась по дороге в больницу.

"Также травмирован ее муж. Ему оказывается необходимая медпомощь", — добавил Синегубов.

Детали и обстоятельства выясняются.

Ранее мы писали, что сегодня, 28 марта, российские военные атаковали с беспилотников Берислав Херсонской области.

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