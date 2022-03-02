В Харьковской области изменили продолжительность комендантского часа

Она стала меньше на два часа.

В Харьковской области, областной центр которой страдает от мощных обстрелов, изменили сроки комендантского часа.

Об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов.

Комендантский час начнется в Харьковской области в 18.00. Продлится до 6.00 утра. К слову, он действовал с 22:00 до 06:00, но с 28 февраля его продлили: с 16:00 до 06:00.

Жителям в комендантское время запрещено передвигаться по городу как пешком, так и на транспортных средствах.