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В Харьковской области изменили продолжительность комендантского часа

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В Харьковской области изменили продолжительность комендантского часа

Она стала меньше на два часа.

В Харьковской области, областной центр которой страдает от мощных обстрелов, изменили сроки комендантского часа.

Об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов.

Комендантский час начнется в Харьковской области в 18.00. Продлится до 6.00 утра. К слову, он действовал с 22:00 до 06:00, но с 28 февраля его продлили: с 16:00 до 06:00.

Жителям в комендантское время запрещено передвигаться по городу как пешком, так и на транспортных средствах.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 198
  • боевые бронированные машины — 846
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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