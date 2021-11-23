В Харьковской области мать нашла мертвым 2-месячного сына: в полиции назвали причину смерти

В Харьковской области мать нашла мертвым 2-месячного сына: в полиции назвали причину смерти

Семья, в которой произошла трагедия, считается благополучной.

В селе Красное Лозовского района Харьковской области внезапно умер 2-месячный младенец. Тело сына обнаружила мать.

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Об этом сообщили в Нацполиции Харьковской области.

По данным полиции, 31-летняя мать 19 ноября нашла мертвым своего сына и вызвала полицию. Тело ребенка забрали в морг на экспертизу. По предварительным данным, младенец умер из-за болезни.

В полиции открыли производство по п.2 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины с отметкой "естественная смерть". Продолжаются дополнительные исследования.

По данным правоохранителей, семья, в которой произошла трагедия, не состоит на учете в социальных службах. Также мужчина и женщина воспитывают еще двоих детей.

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