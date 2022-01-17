В Харьковской области мать не пускала домой 11-летнюю дочь

В Харьковской области мать не пускала домой 11-летнюю дочь

В полицию обратились учителя гимназии.

В Харьковской области у жительницы Рогани отберут дочь. Женщина несколько дней не пускала ребенка домой.

Об этом сообщают полицейские офицеры громад в Харьковской области.

Так, к офицеру Роганской территориальной громады обратились учителя Роганской гимназии, они сообщили, что одна из школьниц попала в сложные жизненные обстоятельства. 11-летнюю девочку не пускает домой ее мать.

"Правохранители совместно с социальными работниками громады и отделом по делам детей немедленно выехали по месту жительства девочки. Ребенка временно направили в Харьковскую областную детскую больницу", — отметили в полиции.

Сейчас решается вопрос лишения матери родительских прав.

Напомним, что Херсонской области, в одном из сел Юбилейной территориальной общины, ювенальные полицейские и служба по делам детей из-за злостного родительского упущения изъяли из семьи 9-летнего мальчика.

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