В Харьковской области мать задушила своего новорожденного ребенка

После преступления она завернула тело в пакет и спрятала.

В селе Безруки Дергачевской общины женщина родила дочь дома и через несколько дней задушила ее. В семье есть еще один ребенок, младше двух лет.

Об этом сообщили в полиции Харьковской области.

Нашла тело ребенка свекровь женщины и сообщила в полицию.

Следователи установили, что 23 января она самостоятельно родила дочь по месту жительства, роды принимал ее 25-летний муж. Женщина не состояла на медицинском учете. 25 января женщина убила дочь. Тело младенца она положила в пакет и спрятала на территории своего домовладения. А мужу сказала, что отдала малыша социальным службам", — говорится в сообщении.

18-летней матери сообщили о подозрении по п. 2 ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины.

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Напомним, в Харькове 22-летняя студентка из Палестины самостоятельно родила девочку, а после – завернула ее в пакет и выбросила из окна пятого этажа.

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