В Харьковской области медики вернули к жизни мужчину, который находился в состоянии клинической смерти

В Харьковской области медики вернули к жизни мужчину, который находился в состоянии клинической смерти

У 84-летнего гражданина наступила клиническая смерть из-за ишемической болезни сердца

В Харьковской области медики спасли мужчину, который находился в состоянии клинической смерти. Местного жителя нашли на улице без сознания.

Об этом сообщили в пресс-службе Центра экстренной помощи и медицины катастроф.

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Происшествие случилось в Великобурлукском районе. Там прохожие на улице заметили мужчину, который не подавал признаков жизни. На место вызвали медиков. У 84-летнего гражданина наступила клиническая смерть из-за ишемической болезни сердца.

"Благодаря высокопрофессиональным действиям медиков, дважды сердечно-легочная деятельность больного была возобновлена. Живой мужчина был доставлен в лечебное учреждение. Желаем больному скорейшего выздоровления. Спасибо бригаде медиков за спасенную жизнь", — подчеркнули в пресс-службе Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

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