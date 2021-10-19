В Харьковской области микроавтобус влетел в грузовик: есть погибшие и раненые

В Харьковской области микроавтобус влетел в грузовик: есть погибшие и раненые

В результате ДТП погибли три человека.

На трассе "Харьков — Симферополь" в результате столкновения микроавтобуса и грузовика погибли три человека, еще трое — травмированы.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Известно, что ДТП произошло вблизи с. Копанки Красноградского района 19 октября около 18.00. Предварительно, водитель микроавтобуса Mercedes-Benz столкнулся с грузовиком.

Травмированных людей в состоянии средней степени тяжести госпитализировали. Для деблокации от ГСЧС привлекалось 5 человек и одна спецмашина.

Как сообщалось, в Харькове произошло смертельное ДТП. В результате 27-летний водитель микроавтобуса, который попал под свое же авто, которое перекинулось на бок, погиб на месте. Еще два человека получили ранения.

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