В Харьковской области могут расширить зону принудительной эвакуации — ОВА

Самыми опасными в области есть два направления.
В Харьковской области могут расширить перечень прифронтовых общин, из которых будут осуществлять принудительную эвакуацию в связи с российскими обстрелами.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона.
Он говорит, что в области наиболее опасны два направления: в Изюмском районе – Боровско-Лиманское направление и Купянское.
"Пока рассматриваем возможную принудительную эвакуацию еще из нескольких населенных пунктов. Все будет зависеть от военной обстановки, которую мы там будем иметь", — рассказал он.
По данным ОВА, сейчас там проживает почти 2,5-3 тысячи человек, в том числе 256 детей.
В то же время, ранее из прифронтовых общин Купянского района во время принудительной эвакуации вывезли 299 детей.
"С семьями это почти 500 человек. Всем им предоставили временное жилье в Харькове", – подытожил глава ОВА.
Напомним, в ночь на 12 декабря в Харьковской области была объявлена воздушная тревога.
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