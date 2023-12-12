В Харьковской области могут расширить зону принудительной эвакуации — ОВА

Самыми опасными в области есть два направления.

В Харьковской области могут расширить перечень прифронтовых общин, из которых будут осуществлять принудительную эвакуацию в связи с российскими обстрелами.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона.

Он говорит, что в области наиболее опасны два направления: в Изюмском районе – Боровско-Лиманское направление и Купянское.

"Пока рассматриваем возможную принудительную эвакуацию еще из нескольких населенных пунктов. Все будет зависеть от военной обстановки, которую мы там будем иметь", — рассказал он.

По данным ОВА, сейчас там проживает почти 2,5-3 тысячи человек, в том числе 256 детей.

В то же время, ранее из прифронтовых общин Купянского района во время принудительной эвакуации вывезли 299 детей.

"С семьями это почти 500 человек. Всем им предоставили временное жилье в Харькове", – подытожил глава ОВА.

Напомним, в ночь на 12 декабря в Харьковской области была объявлена воздушная тревога.

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