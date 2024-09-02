В Харьковской области мощный лесной пожар: жителей села эвакуируют

В общей сложности горят лесные насаждения на площади около 1200 га.

Из-за масштабного лесного пожара в Оскильской территориальной громаде Изюмского района Харьковской области местные власти проводят эвакуацию жителей села Студенок.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По состоянию на вечер 2 сентября уже эвакуировано более 200 человек из населенного пункта, на который распространился огонь.

В общей сложности горят лесные насаждения на площади около 1200 га.

"На месте работают спасательные службы в усиленном режиме, ГСЧС, полиция, районная и местные администрации, структурные подразделения гражданской защиты ХОВА", — сообщил Олег Синегубов.

По его словам, для ликвидации пожара привлекаются дополнительные ресурсы из других областей.

Напомним, в мае этого года российские обстрелы Купянского района на Харьковщине повлекли за собой масштабный лесной пожар.

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