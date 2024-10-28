В Харьковской области мужчина на первом же свидании изнасиловал женщину, с которой познакомился в Сети

Злоумышленник будет отбывать наказание.
Следователи Харьковщины сообщили о подозрении злоумышленнику в изнасиловании женщины. Потерпевший познакомился с жертвой на сайте знакомств и пригласил ее на свидание, закончившееся преступлением.
Об этом сообщили в полиции Харьковской области.
"Во время прогулки 26-летний ранее судимый за изнасилование житель Харькова заманил 34-летнюю пострадавшую в лесную посадку и изнасиловал ее", — рассказали подробности в полиции.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины.
Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении преступления. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Напомним, в Закарпатье подростка подозревают в нанесении телесных повреждений и изнасиловании жительницы Мукачевского района.
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