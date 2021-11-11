В Харьковской области мужчина отстреливался от энергетиков, приехавших отключать ему свет: ранены

В Харьковской области мужчина отстреливался от энергетиков, приехавших отключать ему свет: ранены

Работники энергокомпании написали заявление в полицию.

В Харьковской области житель Нововодолажского района устроил стрельбу по энергетикам, приехавшим отключить его от энергоснабжения. В результате ранение получил один работник.

Об этом сообщает прессслужба "Харьковоблэнерго".

Инцидент произошел в селе Рокитное, Нововодолажского района вчера, 10 ноября. Бригада работников АО "Харьковоблэнерго" прибыла на улицу Загребля для отключения электроустановок потребителя из-за самовольного подключения. Когда энергетики выходили из служебного автомобиля, потребитель начал стрелять в их сторону из оружия, похожего на пневматическое. Пуля попала одному из работников в руку, когда тот пытался прикрыть лицо.

"На место преступления была вызвана полиция. Сотрудники облэнерго написали заявление о внесении сведений об инциденте в ЕРДР и привлечении нападающего к уголовной ответственности", — сообщили в "Харьковоблэнерго".

Напомним, что в Черновцах неизвестные во время движения обстреляли автомобиль. В результате ранили водителя и пассажирку. Одного из подозреваемых задержали.

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