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- Украина
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В Харьковской области мужчина погиб во время рыбалки: полиция расследует трагедию
В Харьковской области произошла трагедия — мужчина погиб во время рыбалки.
В Люботине Харьковской области произошло трагическое событие во время рыбалки. 25-летний мужчина погиб от поражения электрическим током.
Об этом сообщает Главное управление национальной полиции в Харьковской области.
По предварительным данным, трагедия произошла 15 августа на одном из прудов города. Мужчина находился в воде и забрасывал удочку. Во время этого крючок зацепился за проволоку, которая находилась под высоким напряжением.
В результате контакта мужчина получил смертельное поражение током.
По факту трагедии следователи начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с примечанием «несчастный случай».
Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины гибели мужчины.
Ранее говорилось, что за сутки в Украине на водоемах погибли 17 человек, среди них 9 детей. Трагедии произошли в 12 областях, а еще четыре человека, в том числе трое детей, на тот момент разыскивались. С начала года вода унесла жизни 276 украинцев, среди них 37 детей.