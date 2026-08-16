В Харьковской области мужчина погиб во время рыбалки: полиция расследует трагедию

Водоем / © Associated Press

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В Люботине Харьковской области произошло трагическое событие во время рыбалки. 25-летний мужчина погиб от поражения электрическим током.

Об этом сообщает Главное управление национальной полиции в Харьковской области.

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Смерть на водоеме

По предварительным данным, трагедия произошла 15 августа на одном из прудов города. Мужчина находился в воде и забрасывал удочку. Во время этого крючок зацепился за проволоку, которая находилась под высоким напряжением.

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В результате контакта мужчина получил смертельное поражение током.

По факту трагедии следователи начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с примечанием «несчастный случай».

Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины гибели мужчины.

Ранее говорилось, что за сутки в Украине на водоемах погибли 17 человек, среди них 9 детей. Трагедии произошли в 12 областях, а еще четыре человека, в том числе трое детей, на тот момент разыскивались. С начала года вода унесла жизни 276 украинцев, среди них 37 детей.

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