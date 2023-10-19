В Харьковской области мужчина получил повестку, но отказался от мобилизации: его строго наказали

На суде мужчина вину признал и раскаялся.

В Харьковской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, получившего повестку, однако он отказался от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Дергачевского районного суда Харьковской области.

По данным суда, мужчина в апреле 2023 года прошел военно-врачебную комиссию, признавшую его годной к службе в армии. 29 июля он получил повестку для прохождения военной службы. 31 июля мужчина должен был прибыть в ТЦК и СП для отправки в воинскую часть, однако житель Харьковщины этого не сделал.

На суде подозреваемый вину признал, раскаялся и просил его строго не наказывать.

В материалах дела указано, что мужчина "ранее не судим, на учете у врача психиатра и нарколога не состоит, по месту жительства характеризуется посредственно".

Суд признал мужчину виновным по ст. 336 УК Украины. Его приговорили к 3 годам лишения свободы. Это решение можно обжаловать в апелляционном суде.

Приговор суда

Напомним, в Винницкой области "ограниченно годный" мужчина отказался от мобилизации и был осужден.

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