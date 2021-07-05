В Харьковской области мужчина пытался провезти через границу наркотики в своей бороде

Служебная собака обнаружила пакет с наркотиками.
В Харьковской области таможенники остановили мужчину, который пытался провезти наркотики. Он спрятал их в своей бороде.
Об этом сообщают в пресс-службе Слобожанской таможни на таможенном пропуске "Гоптовка.
Сегодня, 5 июля, в Харьковской области на таможенном пункте пропуска "Гоптовка" служебная собака нашла наркотики у мужчины. Он пытался провезти их в Россию, спрятав в тайном месте.
Служебная собака почувствовал наркотики в бороде у мужчины. Там был полиэтиленовый сверток черного цвета. По словам самого мужчины, в пакете он спрятал каннабис.
Напомним, что в Одессе полицейские задержали 29-летнюю женщину на улице Академика Королева и изъяли у него почти 360 полимерных пакетов с амфетамином.