В Харьковской области мужчина пытался провезти через границу наркотики в своей бороде

В Харьковской области мужчина пытался провезти через границу наркотики в своей бороде

Служебная собака обнаружила пакет с наркотиками.

В Харьковской области таможенники остановили мужчину, который пытался провезти наркотики. Он спрятал их в своей бороде.

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Об этом сообщают в пресс-службе Слобожанской таможни на таможенном пропуске "Гоптовка.

Сегодня, 5 июля, в Харьковской области на таможенном пункте пропуска "Гоптовка" служебная собака нашла наркотики у мужчины. Он пытался провезти их в Россию, спрятав в тайном месте.

Служебная собака почувствовал наркотики в бороде у мужчины. Там был полиэтиленовый сверток черного цвета. По словам самого мужчины, в пакете он спрятал каннабис.

Напомним, что в Одессе полицейские задержали 29-летнюю женщину на улице Академика Королева и изъяли у него почти 360 полимерных пакетов с амфетамином.

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