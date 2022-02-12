В Харьковской области мужчина с четырьмя детьми сожительницы пытался незаконно попасть в Россию

В Харьковской области мужчина с четырьмя детьми сожительницы пытался незаконно попасть в Россию

Мужчину задерживают на границе второй раз.

В Харьковской области пограничники отделения "Казачья Лопань" в 20 метрах от государственной границы с Россией задержали мужчину с четырьмя детьми.

Об этом сообщила пресс-служба ГНСУ.

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Отмечается, что мужчина 1987 года рождения пытался незаконно пересечь границу. Он – житель Днепропетровской области. Вместе детьми своей сожительницы (2011, 2012, 2014 и 2017 годов рождения) направлялся к родственникам. Поскольку не имел необходимых документов, то решил сделать это незаконным способом, минуя пункты пропуска.

По словам украинца, его сожительница якобы плохо относилась к своим четырем детям (двум мальчикам и двум девочкам). Именно поэтому он решил вместе с ними тайком попасть в Россию.

http://dpsu.gov.ua/

Пограничники установили, что мужчину уже задерживали в ноябре прошлого года. Он с детьми, а также их матерью, пытался незаконно пересечь украинско-российскую границу, чтобы добраться до Воронежа. Впрочем, их задержали. Кроме того, по решению суда, пара должна была уплатить штраф — по 8,5 тыс. грн.

В этот раз украинца привлекли к админответственности. В его действиях также усматривают признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 146 УКУ – незаконное лишение свободы или похищение человека.

Как сообщалось, в Ивано-Франковской области пограничники задержали "кукурузник" АН-2, который незаконно пересек украинско-румынскую границу. По данным ведомства, "кукурузник" по меньшей мере дважды незаконно пересек границу. Осуществлялось это, скорее всего, для переправки сигарет. На самом самолете не было регистрационных знаков.

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