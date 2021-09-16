В Харьковской области мужчина создал более 50 тысяч фейковых аккаунтов в Сети и распространял антиукраинскую пропаганду

В Харьковской области мужчина создал более 50 тысяч фейковых аккаунтов в Сети и распространял антиукраинскую пропаганду

Ботоферма работала в нескольких направлениях, в частности, в оправдание российской агрессии и дискредитацию украинской власти.

В Харьковской области СБУ пресекла деятельность ботофермы, которая участвовала в создании пятидесятитысячная "армии ботов». Через нее распространяли заказные материалы из Российской Федерации и создавали "альтернативную реальность" в соцсетях.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Организатором ботофермы оказался житель Харьковщины, который работает в сфере телекоммуникаций. Он успешно наладил механизм регистрации "липовых" профилей в соцсетях и передавал их заказчикам. На одну SIM-карту он регистрировал до 5 фейковых аккаунтов в разных социальных сетях.

Оплату за выполненные заказы злоумышленник получал в рублях, через электронные платежные системы.

"Армия ботов" распространяла публикации и комментарии, направленные на:

срыв национальной программы вакцинации;

оправдание вооруженной агрессии РФ на востоке Украины;

дискредитацию украинской власти.

Правоохранители провели обыски по месту жительства организатора ботофермы. Во время них изъяли компьютерное оборудование с доказательствами противоправной деятельности, GSM-шлюзы и SIM-банки, 5 тыс. SIM-карт украинских операторов связи.

Продолжаются следственные действия для проверки возможной причастности лица к сотрудничеству с российскими спецслужбами.

Напомним, что киберфспециалисты СБУ разоблачили в Киеве мощную ботоферму спецслужб РФ. Вражеская интернет-агентура использовала ее для дискредитации нашего государства перед международным сообществом о проведении Крымской платформы.

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