В Харьковской области мужчина создал "бото-ферму", которая оправдывала в Интернете военную агрессию России

В Харьковской области мужчина создал "бото-ферму", которая оправдывала в Интернете военную агрессию России

Дома у него нашли пять тысяч SIM-карт, на которые были зарегистрированы фейковые аккаунты.

В Харьковской области местный житель создал в Интернете "бото-ферму", которая насчитывала почти 50 тысяч фейковых аккаунтов.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в Харьковской области.

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Так, нелегальной деятельностью занимался мужчина, который ранее работал в сфере телекоммуникаций. Благодаря чему он наладил механизм создания ботов, которые в том числе оправдывали вооруженную агрессию РФ на востоке Украины и дискредитировали украинскую власть.

"По имеющейся информации, мужчина создавал аккаунты и передавал их заказчикам. На одну SIM-карту он регистрировал до пяти фейковых аккаунтов в разных социальных сетях. Оплату за выполненные заказы злоумышленник получал в рублях, через электронные платежные системы", — рассказали в пресс-службе СБУ области.

Во время обысков по месту его проживания правоохранители изъяли и направили на экспертизу компьютерную технику, GSM-шлюзы и SIM-банки. Кроме того, правоохранители нашли пять тысяч SIM-карт украинских операторов.

"Продолжаются следственные действия для проверки возможной причастности лица к сотрудничеству с российскими спецслужбами", — добавили в СБУ области.

Напомним, что в последнее время было зафиксированы неоднократные случаи рассылки фейковых судебных повесток-сообщений о вызове в суд по электронной почте от имени Киевского апелляционного суда.

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