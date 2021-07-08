В Харьковской области мужчина топором забил до смерти пенсионерку, с которой познакомился на улице

В Харьковской области мужчина топором забил до смерти пенсионерку, с которой познакомился на улице

Злоумышленник несколько суток жил в квартире жертвы.

В Лозовой Харьковской области полицейские нашли тело убитой до смерти 63-летней женщины. Почти месяц понадобился на поиски ее убийцы, которым оказался 36-летний житель Кропивницкого. Его задержали.

Об этом сообщили в Нацполиции Харьковской области.

Так, тело женщины нашли еще 13 июня. Сразу правоохранители заподозрили ранее судимого за совершение убийства и кражи 36-летнего мужчину. Впрочем, поскольку он скрылся с места преступления, ему заочно сообщили о подозрении и объявили в государственный розыск.

На днях правоохранители установили его местонахождение и задержали в городе Купянске Харьковской области. Злоумышленник признался в убийстве 63-летней женщины. По его словам, он случайно познакомился с потерпевшей в Лозовой и жил в ней в квартире несколько суток. Во время конфликта он ударил женщину семь раз топором по голове.

Сейчас злоумышленник находится в изоляторе временного содержания. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в селе на Бережанщине, что в Тернопольской области, мужчина забил до смерти своего одноклассника. Обидчик бил 42-летнего мужчину всем, что попадалось под руки, даже топором. После того, как потерпевший перестал подавать признаки жизни, злоумышленник скрылся.

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