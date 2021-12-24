В Харьковской области мужчина ворвался в частный дом и напал с топором на мать с дочерью

Старшая женщина получила несколько ударов топором по голове.
В Харьковской области мужчина ворвался в дом, где жили мать с дочерью и пытался их ограбить. Он несколько раз ударил топором старшую женщину, после чего пытался расправиться с ее дочерью, но та смогла отразить нападение.
Об этом сообщает Департамент уголовного розыска.
Злоумышленник отжал замок входной двери и проник в дом. В одной из комнат он увидел на диване 84-летнюю женщину и нанес ей несколько ударов топором по голове.
В соседней комнате находилась дочь пенсионерки, поэтому мужчина набросился на нее и тоже нанес удар топором по голове, однако женщина начала сопротивляться, отняла у него орудие преступления и вытолкала из дома.
Злоумышленник украл со двора тачку и с места совершения преступления скрылся.
Потерпевшие обратились в полицию.
"Открыто уголовное производство с предварительной правовой квалификацией ч.3 ст.15, п.1 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины, то есть неоконченное покушение на убийство. Известно, что мужчина ранее неоднократно судим. Сам задержанный в совершенном признается, ему уже сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.3 ст.15, п.1 ч.2 ст.115, ч.3 ст.187 Уголовного кодекса Украины", – рассказали в Департаменте.
Напомним, что Черниговской области жителя бывшего Щорского района приговорили к пожизненному заключению за убийство малолетней дочери и покушение на убийство 2-летнего сына.
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