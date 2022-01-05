В Харьковской области мужчина забил до смерти женщину и пытался обмануть полицию

В Харьковской области мужчина забил до смерти женщину и пытался обмануть полицию

37-летний мужчина ранее уже был осужден.

В Харьковской области мужчина во время застолья избил женщину руками и ногами. От полученных травм она скончалась.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

Как стало известно, происшествие случилось в поселке Песочин. Там 37-летний ранее судимый мужчина во время ужина накинулся с кулаками на 52-летнюю женщину. Он избил ее по голове и телу, в результате чего гражданка скончалась.

Когда же копы его разыскали, он попытался обмануть их, поэтому давал неправдивые показания.

“Сейчас следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч. 2 ст. 115 ("Умышленное убийство") УК Украины. Ему грозит от 10 до 15 лет тюремного заключения или пожизненное лишение свободы. Решается вопрос об избрании меры пресечения”, — рассказали в пресс-службе Нацполиции области.

Напомним, что в Запорожье неизвестный расстрелял в подъезде мужчину: киллеру удалось скрыться.

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