В Харьковской области мужчина забил до смерти женщину и пытался обмануть полицию

37-летний мужчина ранее уже был осужден.
В Харьковской области мужчина во время застолья избил женщину руками и ногами. От полученных травм она скончалась.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.
Как стало известно, происшествие случилось в поселке Песочин. Там 37-летний ранее судимый мужчина во время ужина накинулся с кулаками на 52-летнюю женщину. Он избил ее по голове и телу, в результате чего гражданка скончалась.
Когда же копы его разыскали, он попытался обмануть их, поэтому давал неправдивые показания.
“Сейчас следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч. 2 ст. 115 ("Умышленное убийство") УК Украины. Ему грозит от 10 до 15 лет тюремного заключения или пожизненное лишение свободы. Решается вопрос об избрании меры пресечения”, — рассказали в пресс-службе Нацполиции области.
Напомним, что в Запорожье неизвестный расстрелял в подъезде мужчину: киллеру удалось скрыться.
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