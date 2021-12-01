В Харьковской области мужчина жестоко убил знакомого из-за сварочного аппарата и пылесоса

Злоумышленник зарезал товарища, а затем украл его вещи.

В Харьковской обзасте за совершение жестокого убийства задержан житель Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области.

Полицейские Харьковщины разоблачили мужчину в совершении жестокого убийства

29 ноября в полицию обратилась 66-летняя жительница Изюма и сообщила, что пошла навестить брата из-за того, что он не выходил на связь и нашла его мертвым в собственном доме.

На теле 51-летнего погибшего обнаружили многочисленные колото-резаные раны.

Уже на следующий день правоохранители установили личность подозреваемого в убийстве и его местонахождение. Им оказался 46-летний ранее судимый мужчина.

Он признался, что знал, что убитый живет сам, поэтому пошел в его дом, убил его, а после этого забрал у него сварочный аппарат, газовую плиту, пылесос и т.д.

Следователям сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества", — рассказали в полиции.

Напомним, что в полтавском СИЗО скончалась 20-летняя девушка, получившая 15 лет за убийство инструктора в тире. Вероника Моторина находилась в СИЗО, а не тюрьме, потому что приговор еще не вступил в законную силу и продолжалась апелляция.

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