В Харьковской области на дне местного озера обнаружили реактивный снаряд

Его изъяли и обезвредили на взрывной площадке.

В селе Задонецкое Чугуевского района Харьковской области саперы изъяли со дна Белого озера реактивный снаряд. Находку обнаружили местные жители.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"Во время рыбалки на Белом озере, местными жителями села Задонецкое Чугуевского района, был обнаружен подозрительный предмет на дне озера похожий на взрывоопасный. На вызов было направлено отделение подводного разминирования Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС Украины. При обследовании дна водоема, саперы-водолазы изъяли реактивный снаряд WK Flat калибром 320 мм", — говорится в сообщении.

Как отмечается, снаряд транспортировали на взрывную площадку и взорвали.

ГСЧС

Напомним, недавно в Черном море на Николаевщине вблизи острова Березань нашли перевернутую лодку с телами двух мужчин. По словам рыбака, в лодке было три человека. Третьего рыбака чрезвычайники искали несколько дней. Найти его удалось утром 24 ноября под Очаковом.

Новости Украины: в акватории под Очаковом нашли мертвым третьего рыбака

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