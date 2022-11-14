В Харьковской области на минах подорвались энергетики и еще трое мирных жителей: видео

В Харьковской области за день произошло два несчастных случая.

Сегодня, 14 ноября, вблизи села Безруки Харьковской области на мине подорвались автобашня с работниками "Харьковоблэнерго", энергетикам чудом удалось выжить.

Об этом сообщил начальник Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко.

По предварительной информации, погибших среди РЕМовцев нет.

"Слава Богу, что чудо спасло ребятам жизнь", — отметил он.

Еще один несчастный случай произошел сегодня в селе Цуповка Харьковской области. Там на мине подорвались трое гражданских. Их госпитализировали.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Сегодня в с. Цуповка Дергачевской громады подорвались на мини 3 мужчин, которые косили траву возле железнодорожной станции. Пострадавшие госпитализированы", — рассказал он.

По словам Синегубова, деоккупированные территории Харьковской области одни из самых заминированных. Каждый день из-за мин страдают мирные жители. Он призвал жителей области быть осторожными, а также попросил избегать обочины и лесополосы.

Разминирование в Украине

С начала полномасштабного вторжения России специалисты уже обезвредили в Украине 274 тысячи взрывоопасных предметов. По данным чрезвычайников, за этот период обследовано и очищено от взрывоопасных предметов около 74 тысяч гектаров территории Украины.

3 июня премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что по данным Министерства внутренних дел, более 30 млн гектаров территории Украины нуждаются в разминировании.

Верховная Рада приняла закон, предоставляющий Нацгвардии возможность разминирования.

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