В Харьковской области на мине подорвались двое энергетиков и сотрудник ГСЧС

Есть раненые в результате обстрелов и погибший в результате взрыва на мине.

Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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По его информации, вчера около 21:30 оккупанты из РСЗО обстреляли Киевский район Харькова, разрушены 7 гаражей на территории гаражного кооператива. Произошел пожар. К счастью, пострадавших нет.

Также оккупанты обстреляли Чугуевский, Изюмский, Купянский и Харьковский районы. Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки. В Чугуевском районе в результате ракетного удара поврежден верхний шлюз Печенежской дамбы. Ситуация на объекте под контролем угрозы прорыва дамбы нет.

"По данным Центра экстренной медицинской помощи, в Купянском районе ранены 5 человек, в том числе 13-летний мальчик. Его состояние медики оценивают как тяжелое. В Харьковском районе 1 ранен. Недалеко от с. Граково Чугуевского района во время проведения ремонтных работ взорвались на мини 2 сотрудников "Харьковоблэнерго" и 1 сотрудник ГСЧС. К сожалению, 1 из них погиб, 2 госпитализированы с ранениями", — рассказал председатель ОВА.

Он призвал граждан быть осторожными, поскольку минная опасность остается высокой.

Напомним, в "ЛДНР" заявили, что готовы провести свои "рефередумы" с 23 по 27 сентября этого года. Во время обращения 21 сентября диктатор Владимир Путин сказал, что поддерживает проведение псевдореферендумов. Он заявил, что жители Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей якобы сами "изъявили желание определять свою жизнь".

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