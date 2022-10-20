В Харьковской области на мини взорвался автомобиль спасателей: двое погибших и четверо раненых

В среду, 19 октября, в Изюмском районе на мини взорвался автомобиль с сотрудниками ГСЧС. В результате инидента два человека погибли, четыре человека получили ранения.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Он отметил, что в области сохраняется очень высокая минная опасность. Пиротехнические подразделения ГСЧС продолжают разминирование освобожденных территорий области. Уничтожено еще 657 взрывоопасных предметов.

Кроме того, за прошедшие сутки российские оккупанты из артиллерии обстреливали населенные пункты Харьковского, Изюмского, Чугуевского и Купянского районов. Это Волчанск, Гоптовка, Гряниковка, Колодезное, Красное, Огурцово, Стрелка, Берестово, Кисловка и Первомайское. Ранения получил 78-летний житель Изюмского района. Пенсионера госпитализировали.

Синегубов также отметил необходимость экономить электричество. "Сегодня с 7:00 до 23:00 в Харьковской области возможны отключения электропитания на несколько часов. Заранее зарядите свои мобильные телефоны, павербанки и другие важные электроустройства", — говорится в сообщении.

Напомним, в четверг, 20 октября, армия Российской Федерации атаковали ракетами Запорожскую область. Россияне нанесли удар по территории детской специализированной школы в поселке Камышеваха.

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