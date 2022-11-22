В Харьковской области на мини взорвался мужчина: погиб на месте

В селе Пришиб Харьковской области на мини взорвался 50-летний мужчина. Он погиб на месте. В области по-прежнему остается высокой минная опасность. За сутки ликвидировали еще 122 взрывоопасных предмета.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Российские войска продолжают атаковать область по артиллерии, РСЗО и такетам. Накануне, 21 ноября, около 21:00 оккупанты ракетами ударили по Чугуеву. В результате вражеской атаки поврежден двухэтажный частный дом, разрушены гараж, хозяйственные постройки, несколько автомобилей. Обошлось без пострадавших.

Вчера также оккупанты нанесли удары с РСЗО по Волчанску. Россияне ударили по жилому сектору. Ранены два человека: 57-летняя женщина и 60-летний мужчина.

Напомним, с начала военного широкомасштабного вторжения России в Украине погибли более 6,5 тысяч мирных жителей, сообщает Управление ООН по правам человека. Ранены более десяти тысяч.

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