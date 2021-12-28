В Харьковской области на охоте застрелили известного хирурга из Полтавы

Мужчина находился в компании знакомых на охоте.
В Харьковской области был застрелен известный полтавский хирург Роман Ростовский. Мужчина был на охоте со знакомыми, а один из них случайно попал ему в голову.
О несчастном случае на охоте сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области.
Событие произошло 26 декабря около 13:00 на территории Краснокутского лесничества. 40-летний охотник произвел выстрел из собственного гладкоствольного охотничьего ружья ИЖ-27 и случайно попал в 39-летнего знакомого. От полученного ранения он скончался на месте.
"Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 119 (убийство по неосторожности) Уголовного кодекса Украины. 40-летнему мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы", — отметили в пресс-службе Нацполиции.
Убитым оказался врач-хирург из Полтавы Роман Ростовский. О смерти коллеги сообщают на странице 2 горбольницы Полтавы в соцсети.
"С глубокой грустью извещаем трагическую гибель заведующего хирургическим отделением № 2 КП "2-я городская клиническая больница ПМР" Романа Васильевича Ростовского. Почти 20 лет своей жизни он отдал медицине и ежедневной борьбе за жизнь пациентов", — говорится в публикации.
Отмечается, что врач пришел работать во 2-ю больницу еще интерном, а год назад возглавил хирургическое отделение лечебного учреждения.
Пользователи Сети выразили соболезнования семье Романа Ростовского:
- Был чутким и хорошим хирургом, хорошим человеком.
- Действительно, Человек с Большой Буквы, талантливый хирург-профессионал, знаю по собственному опыту. Грустно, что такие уходят так рано.
- Силы и терпения пережить эту страшную утрату сына, мужа, отца.
- Прекрасным был хирургом, несмотря на молодой возраст, полностью отдавался своей не легкой работе. Таких врачей осталось не много.
Напомним, что во время охоты в Николаевской области был застрелен эксзаместитель военного комиссара.
Читайте также: