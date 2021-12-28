В Харьковской области на охоте застрелили известного хирурга из Полтавы

В Харьковской области на охоте застрелили известного хирурга из Полтавы

Мужчина находился в компании знакомых на охоте.

В Харьковской области был застрелен известный полтавский хирург Роман Ростовский. Мужчина был на охоте со знакомыми, а один из них случайно попал ему в голову.

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О несчастном случае на охоте сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области.

Событие произошло 26 декабря около 13:00 на территории Краснокутского лесничества. 40-летний охотник произвел выстрел из собственного гладкоствольного охотничьего ружья ИЖ-27 и случайно попал в 39-летнего знакомого. От полученного ранения он скончался на месте.

"Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 119 (убийство по неосторожности) Уголовного кодекса Украины. 40-летнему мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы", — отметили в пресс-службе Нацполиции.

Убитым оказался врач-хирург из Полтавы Роман Ростовский. О смерти коллеги сообщают на странице 2 горбольницы Полтавы в соцсети.

"С глубокой грустью извещаем трагическую гибель заведующего хирургическим отделением № 2 КП "2-я городская клиническая больница ПМР" Романа Васильевича Ростовского. Почти 20 лет своей жизни он отдал медицине и ежедневной борьбе за жизнь пациентов", — говорится в публикации.

Отмечается, что врач пришел работать во 2-ю больницу еще интерном, а год назад возглавил хирургическое отделение лечебного учреждения.

Пользователи Сети выразили соболезнования семье Романа Ростовского:

Был чутким и хорошим хирургом, хорошим человеком.

Действительно, Человек с Большой Буквы, талантливый хирург-профессионал, знаю по собственному опыту. Грустно, что такие уходят так рано.

Силы и терпения пережить эту страшную утрату сына, мужа, отца.

Прекрасным был хирургом, несмотря на молодой возраст, полностью отдавался своей не легкой работе. Таких врачей осталось не много.

Напомним, что во время охоты в Николаевской области был застрелен эксзаместитель военного комиссара.

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