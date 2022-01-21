В Харьковской области на трассе столкнулись легковушка и автобус: есть пострадавшие

Пострадавшего водителя пришлось вырезать из авто при помощи специальных инструментов.
В Харьковской области утром 21 января произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Там столкнулись легковушка и автобус.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.
Как стало известно, происшествие случилось на трассе “Харьков — Лозовая” рядом с поселком Погорелое Городище. Там на дороге столкнулись легковушка “Таврия” и автобус MAN “Безлюдовка — Харьков”.
Удар был такой силы, что легковушка буквально превратилась в груду металла. Пострадавшего водителя спасателям пришлось вырезать при помощи специальных инструментов.
“Спасатели с помощью специнструмента деблокировали пострадавшего водителя из изуродованного автомобиля и передали медикам скорой. Травмированный госпитализирован в Харьковскую больницу скорой и неотложной помощи. Остальные два пассажира легковушки, а также водитель и пассажиры рейсового автобуса, не пострадали”, — подчеркнули в пресс-службе ГСЧС области.
Напомним, что 16-летнему водителю, который в Луцке сбил на "зебре" 6 человек, могут объявить новое подозрение.
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