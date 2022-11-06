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В Харьковской области обнаружили служащего лесхоза, который помогал оккупантам разворовывать лес

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В Харьковской области обнаружили служащего лесхоза, который помогал оккупантам разворовывать лес

Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Прокуроры разоблачили служащего лесхоза, который помогал оккупантам разворовывать лес в Волчанске.

При процессуальном руководстве Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области поставлено в известность о подозрении 34-летнему жителю г. Волчанск по факту коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

По данным следствия, служащий ГП "Волчанское лесное хозяйство" в июле пошел на сотрудничество с оккупационной администрацией.

«Новая власть» предложила ему повышение: занять должность главного инженера фейкового «Волчанского лесхоза», на что коллаборант согласился.

Кроме того, чиновник агитировал коллег работать на оккупантов и обещал заработную плату в российских рублях.

Коллаборант также «модерировал» возобновление работы лесхоза по заготовке древесины, наладив ее поставку российским войскам для строительства блиндажей и фортификационных сооружений против Вооруженных сил Украины.

Напомним, что ранее в Харьковской области правоохранители задержали двух коллаборантов, продвигавших среди учеников образовательных учреждений пророссийские нарративы.

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Дата публикации
Просмотры
97
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