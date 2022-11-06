В Харьковской области обнаружили служащего лесхоза, который помогал оккупантам разворовывать лес

Прокуроры разоблачили служащего лесхоза, который помогал оккупантам разворовывать лес в Волчанске.
При процессуальном руководстве Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области поставлено в известность о подозрении 34-летнему жителю г. Волчанск по факту коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.
По данным следствия, служащий ГП "Волчанское лесное хозяйство" в июле пошел на сотрудничество с оккупационной администрацией.
«Новая власть» предложила ему повышение: занять должность главного инженера фейкового «Волчанского лесхоза», на что коллаборант согласился.
Кроме того, чиновник агитировал коллег работать на оккупантов и обещал заработную плату в российских рублях.
Коллаборант также «модерировал» возобновление работы лесхоза по заготовке древесины, наладив ее поставку российским войскам для строительства блиндажей и фортификационных сооружений против Вооруженных сил Украины.
Напомним, что ранее в Харьковской области правоохранители задержали двух коллаборантов, продвигавших среди учеников образовательных учреждений пророссийские нарративы.
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