В Харьковской области обнаружили тела погибших в результате агрессии РФ

Мумифицированные останки неустановленных гражданских нашли у фермы на территории села.

24 марта стражи порядка провели осмотр места происшествия и изъяли тела, которые направили на судебно-медицинскую экспертизу с целью их идентификации и установления причины смерти.

Об этом пишет отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Предварительно жители села Сулиговка Изюмского района скончались весной 2022 года во время авиационной бомбардировки вооруженными силами РФ.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет тюремного заключения или пожизненное лишение свободы.

Напомним, что ранее Украина вернула тела 83 погибших военных. Передача тел погибших осуществляется в соответствии с нормами Женевской конвенции.

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