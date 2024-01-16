В Харьковской области объявили принудительную эвакуацию: детали

В населенных пунктах остается около 300 детей.
В Харьковской области власти объявили обязательную эвакуацию эвакуацию населения из Кондрашевской и Куриловской общин в Купянском районе.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
По его словам, в настоящее время в этих населенных пунктах находится 3043 человека. Среди них 279 – это дети. Власти призывают выезжать семьи с детьми, проживающими в населенных пунктах:
- Кондрашовская община: Благодативка, Вишневка, Васильевка, Большая Шапковка, Гусинка, Грушевка, Дорошевка, Егоровка, Курочкино, Ковалевка, Николаевка Первая, Моначиновка, Московка, Нечволодовка, Просянка, Прилютово, Самборовка, Смородьков,
- Куриловское общество: Белое, Воронцовка, Лесная Стенка, Сеньково, Синиха.
"Всех эвакуированных обеспечиваем жильем и поддержкой от международных гуманитарных организаций. Призываем жителей общин ответственно отнестись к своей жизни и жизни своих детей", — говорится в сообщении.
Желающие эвакуироваться могут круглосуточно звонить по телефону : 0-800-33-92-91.
Напомним, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что оккупационная армия РФ не оставляет попыток продвинуться в направлении Купянска. Однако Силам обороны удается уничтожать наступательный потенциал россиян.