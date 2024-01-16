В Харьковской области объявили принудительную эвакуацию: детали

В населенных пунктах остается около 300 детей.

В Харьковской области власти объявили обязательную эвакуацию эвакуацию населения из Кондрашевской и Куриловской общин в Купянском районе.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, в настоящее время в этих населенных пунктах находится 3043 человека. Среди них 279 – это дети. Власти призывают выезжать семьи с детьми, проживающими в населенных пунктах:

Кондрашовская община: Благодативка, Вишневка, Васильевка, Большая Шапковка, Гусинка, Грушевка, Дорошевка, Егоровка, Курочкино, Ковалевка, Николаевка Первая, Моначиновка, Московка, Нечволодовка, Просянка, Прилютово, Самборовка, Смородьков,

Благодативка, Вишневка, Васильевка, Большая Шапковка, Гусинка, Грушевка, Дорошевка, Егоровка, Курочкино, Ковалевка, Николаевка Первая, Моначиновка, Московка, Нечволодовка, Просянка, Прилютово, Самборовка, Смородьков, Куриловское общество: Белое, Воронцовка, Лесная Стенка, Сеньково, Синиха.

"Всех эвакуированных обеспечиваем жильем и поддержкой от международных гуманитарных организаций. Призываем жителей общин ответственно отнестись к своей жизни и жизни своих детей", — говорится в сообщении.

Желающие эвакуироваться могут круглосуточно звонить по телефону : 0-800-33-92-91.

Напомним, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что оккупационная армия РФ не оставляет попыток продвинуться в направлении Купянска. Однако Силам обороны удается уничтожать наступательный потенциал россиян.

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