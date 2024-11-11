В Харьковской области объявили принудительную эвакуацию: детали

В Харьковской области объявили принудительную эвакуацию взрослого населения 10 населённых пунктов Боровской общины. В частности, из поселка Боровая.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Это принудительная эвакуация всего взрослого населения, потому что враг там постоянно обстреливает наши гражданские населенные пункты", — подчеркнул чиновник.

По его словам, с 10 сентября в результате эвакуационных мер в безопасные места вывезли 1181 человек из Боровского направления. Среди них 137 детей. В общей сложности в течение этого времени из Купянского направления эвакуировали 5 300 человек, среди них — 251 ребенка.

Как сообщалось, сейчас ситуация в Купянске критическая. Город подвергается беспощадным авиаударам и обстрелам артиллерии. В частности, недавно в Купянском обществе прекратило работу последнее отделение "Укрпочты".

Читайте также: