В Харьковской области объявили принудительную эвакуацию детей: детали

Эвакуация будет проводиться в течение 60 дней.
Из Харьковской области эвакуируют 123 ребенка из 36 населенных пунктов области. В частности, детей-сирот.
Об этом сообщили в пресс-службе Минреинтеграции.
"Соглашено решение об эвакуации детей принудительно с законными представителями из отдельных населенных пунктов Харьковской области. Речь идет о детях-сиротах и детях, лишенных родительской опеки, вместе с их законными представителями", — говорится в сообщении.
Планируется вывести детей из населённых пунктов Богодуховского, Изюмского, Купянского и Чугуевского районов Харьковской области. Сначала их хотят разместить в Харькове, а затем – в Волынской области.
Эвакуация будет проводиться в течение 60 дней. Она производится бесплатно.
Как сообщалось, в Волчанске на Харьковщине кафиры расстреливают местных жителей, которые отказываются выполнять их приказы. Россияне не разрешали местным жителям эвакуироваться: людей начали похищать и сгонять в подвалы.