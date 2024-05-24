В Харьковской области объявили принудительную эвакуацию детей: детали

Эвакуация будет проводиться в течение 60 дней.

Из Харьковской области эвакуируют 123 ребенка из 36 населенных пунктов области. В частности, детей-сирот.

Об этом сообщили в пресс-службе Минреинтеграции.

"Соглашено решение об эвакуации детей принудительно с законными представителями из отдельных населенных пунктов Харьковской области. Речь идет о детях-сиротах и детях, лишенных родительской опеки, вместе с их законными представителями", — говорится в сообщении.

Планируется вывести детей из населённых пунктов Богодуховского, Изюмского, Купянского и Чугуевского районов Харьковской области. Сначала их хотят разместить в Харькове, а затем – в Волынской области.

Эвакуация будет проводиться в течение 60 дней. Она производится бесплатно.

Как сообщалось, в Волчанске на Харьковщине кафиры расстреливают местных жителей, которые отказываются выполнять их приказы. Россияне не разрешали местным жителям эвакуироваться: людей начали похищать и сгонять в подвалы.

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