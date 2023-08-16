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В Харьковской области объявили воздушную тревогу: названная причина

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
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Время на прочтение
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В Харьковской области объявили воздушную тревогу: названная причина

Харьковщине угрожают вражеские дроны

Идет очередная беспокойная ночь для украинцев.

На Харьковщине в ночь на 16 августа объявили воздушную тревогу.

"Харьковщина – угроза применения ударных БПЛА!", — предупредили в Воздушных Силах Украины.

Отметим, что жителей районов Одесской области власти призвали не выходить из укрытий к отбою воздушной тревоги.

Напомним, что ранее сообщалось, что группа "Shahed" двигается над акваторией Черного моря в направлении юга Одесщины. Об этом сообщили украинские военные.

Ранее речь шла о том, что Югу Украины угрожают вражеские беспилотники.

Добавим, что враг продолжает обстреливать Сумщину : 172 взрыва.

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Дата публикации
Просмотры
126
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