В Харьковской области объявили воздушную тревогу: названная причина

На Харьковщине в ночь на 16 августа объявили воздушную тревогу.

"Харьковщина – угроза применения ударных БПЛА!", — предупредили в Воздушных Силах Украины.

Отметим, что жителей районов Одесской области власти призвали не выходить из укрытий к отбою воздушной тревоги.

Напомним, что ранее сообщалось, что группа "Shahed" двигается над акваторией Черного моря в направлении юга Одесщины. Об этом сообщили украинские военные.

Ранее речь шла о том, что Югу Украины угрожают вражеские беспилотники.

Добавим, что враг продолжает обстреливать Сумщину : 172 взрыва.