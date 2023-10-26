На Харьковщине объявят принудительную эвакуацию детей из трех громад: детали от ОВА

Находиться в городах и селах, расположенных ближе к линии фронта, становится все опаснее.

На Харьковщине готовятся к принудительной эвакуации семей с несовершеннолетними из 10 населенных пунктов Купянской, Кондрашовской и Куриловской громад. Сегодня там находятся всего 275 детей.

Об этом в эфире телемарафона сказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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К сожалению, враг продолжает беспощадно обстреливать населённые пункты Харьковской области. В результате погибают люди – как взрослые, так и дети. Более того, сохраняется высокий уровень минной опасности.

"Должны идти на эти шаги (принудительная эвакуация – ред.) для сохранения жизни наших людей", – подчеркнули в ОВА.

Синегубов добавил, что решение будет окончательно принято в течение нескольких дней.

Напомним, российская армия в ночь на 25 октября атаковала Харьковскую область, ударив по селу Подолы Купянского района. Погибли двое мужчин.

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