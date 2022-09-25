В Харьковской области оккупанты обстреляли населенные пункты в 5 районах, а на мине подорвался мирный житель — ОВА

За прошедшие сутки российские оккупанты продолжали обстрелы мирного населения Купянского, Харьковского, Богодуховского, Чугуевского и Красноградского районов Харьковщины.

В результате обстрелов есть пострадавшие.

О ситуации в Харьковской области за минувшие сутки рассказал председатель ОВА Олег Синегубов.

В поселке Двуречная Купянского района в результате обстрела было повреждено и занялось учебное заведение. В Чугуевском районе повреждена инфраструктура агропромышленного предприятия.

В Красноградском районе местные слышали взрыв вне населенных пунктов. Без пострадавших и разрушений сработали силы ПВО.

"По информации Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток в Купянском районе госпитализированы с ранениями 7 человек. В Харьковском районе на мине подорвался и получил ранения 49-летний мужчина. Минная опасность в области остается высокой. Продолжается процесс разминирования. Пиротехники ГСЧС в течение суток" обследовали почти 26 га территории области и обезвредили 748 взрывоопасных предметов", — отметил Олег Синегубов.

Напомним, российская пропаганда "нарисовала" предварительные результаты "референдумов" оккупантов.

Читайте также: