В Харьковской области оккупанты похитили Циркуновского сельского голову

Захватчики похитили Николая Васильевича из собственного дома, по словам свидетелей, двинулись в направлении Липцев.
Российские оккупанты продолжают террор против мирного населения Украины. В понедельник, 21 марта, похитили Циркуновского сельского голову Николая Васильевича Сикаленко.
Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Facebook.
"Оккупанты похитили Николая Васильевича из собственного дома, по словам свидетелей, двинулись в направлении Липцев", — говорится в сообщении.
Совместно с правоохранителями выясняем все обстоятельства и делаем все, чтобы найти и вернуть Николая Сикаленко.
"Оккупанты уже не впервые прибегают к похищениям и оказывают давление на мирное население. Несколько дней назад россияне похитили председателя Великобурлукской общины. К счастью, Виктора Терещенко удалось освободить из плена. Убежден, врагу ничего не удастся и в этот раз", — подытожил Синегубов.
Напомним, Харьков имеет 972 разрушенных зданий, и 778 из них – это жилые дома.
Читайте также: