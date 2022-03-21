В Харьковской области оккупанты похитили Циркуновского сельского голову

Захватчики похитили Николая Васильевича из собственного дома, по словам свидетелей, двинулись в направлении Липцев.

Российские оккупанты продолжают террор против мирного населения Украины. В понедельник, 21 марта, похитили Циркуновского сельского голову Николая Васильевича Сикаленко.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Facebook.

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"Оккупанты похитили Николая Васильевича из собственного дома, по словам свидетелей, двинулись в направлении Липцев", — говорится в сообщении.

Совместно с правоохранителями выясняем все обстоятельства и делаем все, чтобы найти и вернуть Николая Сикаленко.

"Оккупанты уже не впервые прибегают к похищениям и оказывают давление на мирное население. Несколько дней назад россияне похитили председателя Великобурлукской общины. К счастью, Виктора Терещенко удалось освободить из плена. Убежден, врагу ничего не удастся и в этот раз", — подытожил Синегубов.

Напомним, Харьков имеет 972 разрушенных зданий, и 778 из них – это жилые дома.

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