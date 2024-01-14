В Харьковской области оккупанты сбросили авиабомбы на зернохранилище: фото

В результате воздушного удара российской армии по гражданскому объекту, к счастью, никто не пострадал.

В городе Волчанске Харьковской области российские оккупационные войска нанесли авиационный удар и разрушили еще один гражданский объект – зернохранилище с собранным урожаем.

Об этом в воскресенье, 14 января, сообщил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

“В Волчанске атаковали с неба ангары с зерном. Обстрел произошел ночью, никого, кроме обычных охранников, там не было. К счастью, обошлось без жертв. Две управляемые авиабомбы разрушили зернохранилище и здание для обработки зерна”, — написал он в соцсети, опубликовав фото с места авиаудара.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и взрывотехники.

По факту нарушения законов и обычаев войны открыто уголовное производство.

Напомним, 7 января российские оккупанты обстреляли Волчанск на Харьковщине, повредив жилые дома, гараж с автомобилем и предприятие.

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