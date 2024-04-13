В Харьковской области оккупанты сбросили боеприпас на скорую

В результате взрыва пострадал ехавший по вызову 58-летний водитель автомобиля.

Российские захватчики сбросили с дрона боеприпас на автомобиль скорой помощи в Купянщине Харьковской области.

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Об этом сообщил начальник Харьковской ОВО Олег Синегубов.

В сообщении указывается, что в результате взрыва пострадал ехавший по вызову 58-летний водитель автомобиля.

"После 13 часов оккупанты в очередной раз ударили по Купянщине. В результате сброса боеприпаса с FPV-дрона пострадал водитель бригады экстренной медицинской помощи. 58-летний водитель ехал на вызов в Петропавловку", — сообщил Синегубов.

Он также добавил, что пострадавшему мужчине оказали всю необходимую помощь.

Напомним, ранее сообщалось, что захватчики почти полностью разрушили ТЭС в Харьковской области.

Кроме того, мы ранее информировали, что российские захватчики убили двух волчанчан.

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