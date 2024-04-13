В Харьковской области оккупанты сбросили боеприпас на скорую

В результате взрыва пострадал ехавший по вызову 58-летний водитель автомобиля.
Российские захватчики сбросили с дрона боеприпас на автомобиль скорой помощи в Купянщине Харьковской области.
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВО Олег Синегубов.
В сообщении указывается, что в результате взрыва пострадал ехавший по вызову 58-летний водитель автомобиля.
"После 13 часов оккупанты в очередной раз ударили по Купянщине. В результате сброса боеприпаса с FPV-дрона пострадал водитель бригады экстренной медицинской помощи. 58-летний водитель ехал на вызов в Петропавловку", — сообщил Синегубов.
Он также добавил, что пострадавшему мужчине оказали всю необходимую помощь.
Напомним, ранее сообщалось, что захватчики почти полностью разрушили ТЭС в Харьковской области.
Кроме того, мы ранее информировали, что российские захватчики убили двух волчанчан.
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