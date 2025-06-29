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В Харьковской области оккупанты сбросили взрывчатку на автомобиль — есть жертвы
На Харьковщине погиб мужчина, находившийся в автомобиле. Оккупанты сбросили взрывчатку с дрона.
Сегодня, 29 июня, россияне ударили дроном по автомобилю с людьми в Харьковской области — погиб мужчина.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По его данным, около 08:30 зафиксировано попадание беспилотника по гражданскому авто, которое двигалось по дороге в направлении села Приколотное.
В результате вражеского удара погиб 60-летний мужчина, 59-летний мужчина получил взрывное ранение.
«Пострадавший был доставлен в больницу для оказания квалифицированной медицинской помощи», — уточнил Синегубов.
Напомним, военные РФ убили дроном велосипедиста в Херсонской области.