В Харьковской области оккупанты сбросили взрывчатку на автомобиль — есть жертвы

Россияне охотятся на гражданских людей / © Getty Images

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Сегодня, 29 июня, россияне ударили дроном по автомобилю с людьми в Харьковской области — погиб мужчина.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его данным, около 08:30 зафиксировано попадание беспилотника по гражданскому авто, которое двигалось по дороге в направлении села Приколотное.

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В результате вражеского удара погиб 60-летний мужчина, 59-летний мужчина получил взрывное ранение.

«Пострадавший был доставлен в больницу для оказания квалифицированной медицинской помощи», — уточнил Синегубов.

Напомним, военные РФ убили дроном велосипедиста в Херсонской области.