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В Харьковской области оккупанты укрепили позиции аммиачной селитрой

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В Харьковской области оккупанты укрепили позиции аммиачной селитрой

Стратком ВСУ

В Харьковской области ВСУ удалось контратаками оттеснить оккупантов с их позиции.

Украинские военные побывали на выбитых позициях захватчиков и удивились их изобретательности.

Об этом сообщают в Страткоме ВСУ.

Вблизи Русской Лозовой свои позиции оккупанты укрепили аммиачной селитрой.

"Позиции под Русской Лозовой пивная армия укрепила — внимание... мешками с аммиачной селитрой", — говорится в сообщении.

Напомним, что Вооруженные силы Украины возобновили контроль над несколькими населенными пунктами в Харьковской области. Село Русская Лозовая все же вернули под контроль Украины, несмотря на обострение и потери.

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