В Харьковской области парень украл у девушки 1 млн грн и перевел их в криптовалюту: на что потратил деньги

Мужчина похитил со счета своей избранницы деньги и вложил их в "криптобизнес".

В Харьковской области 26-летний парень украл со счета своей девушки 1 млн грн и перевел их в криптовалюту. Подозреваемый знал, что у девушки на банковском счету есть деньги, которые она получила в качестве дивидендов от ведения хозяйственной деятельности.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Злоумышленнику сообщено о подозрении по факту кражи в особо крупном размере (ч. 5 ст. 185 УК Украины).

"Девушка не скрывала свой пароль от телефона, поэтому подозреваемый мог пользоваться им в любое время. В заметках телефона избранницы он нашел пароль от банковского приложения. После этого совершил неоднократные переводы на свой банковский счет на общую сумму 1 млн гривен. Чтобы избранница ничего не заметила, молодой человек проводил транзакции на разные суммы в разный период времени, а после этого удалял уведомления на телефоне девушки", — рассказали подробности в прокуратуре.

Украденные деньги мужчина клал на свой криптокошелек, а после этого тратил средства на покупки в ТРЦ. Однако впоследствии девушка заметила отсутствие денег на счету.

Суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Киевской области мошенник через Интернет выманил у людей более 880 тысяч гривен.

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