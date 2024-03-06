В Харьковской области планируется принудительная эвакуация 160 детей из очень опасных громад

Решение было обсуждено и соответствующим президентом.
В Харьковской области из наиболее опасных громад в Купянском районе готовят принудительную эвакуацию 160 детей, вопросы рассмотрят на Совете обороны области 8 марта.
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет Укринформ.
«Предварительно мы будем рассматривать этот вопрос в пятницу на Совете обороны. И, скорее всего, это решение будет принято и направлено в профильное министерство”, — отметил Синегубов.
По его данным, в населенных пунктах, которые войдут в зону принудительной эвакуации, проживает сейчас 161 ребенок.
Напомним, что ранее принудительная эвакуация семей с детьми может быть объявлена из 18 населенных пунктов Великобурлукской и Ольхуватской общин Купянского района.
Добавим, что по эвакуации из Донецкой области: стало известно, что поезда будут курсировать по новому графику.
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