В Харьковской области планируют объявить принудительную эвакуацию детей: детали

За два дня обязательной эвакуации из Купянщины выехали 33 человека.

В Харьковской области местные власти планируют объявить принудительную эвакуацию детей из Купянского района. Речь идет о населенных пунктах, расположенных вблизи зоны боевых действий.

Об этом в эфире марафона сообщил руководитель Харьковской обладминистрации Олег Синегубов.

Глава области говорит, что по состоянию на 11 августа в Купянске проживает 523 ребенка.

"Мы объявляем принудительную эвакуацию детей с того же Купянского направления. Ну и в отношении самого города Купянск, мы рассматриваем возможность решения о принудительной, то есть обязательной эвакуации детей", — заявил председатель ОВА.

Следует отметить, что Купянской районной администрацией было объявлено о принудительной эвакуации гражданских жителей из населенных пунктов, которые фактически расположены на линии фронта. За два дня столь обязательной эвакуации из района выехали 33 человека.

По словам Синегубова, для эвакуированных из Купянского района есть места в общежитиях Харькова, а также места в Полтавской, Ровенской и других областях.

Читайте также: