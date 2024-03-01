В Харьковской области планируют ввести принудительную эвакуацию из 18 сел: что знать

В ближайшее время на Совете обороны Харьковской области поднимут вопросы принудительной эвакуации семей с детьми из 18 сел Великобурлукской и Ольхуватской громад.

Об этом в сообщении в социальных сетях заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Сейчас там проживают семьи со 161 ребенком. Каждый день они рискуют жизнями, ведь россияне используют весь арсенал: артиллерию, БПЛА, минометы, авиацию.

"В 57 населенных пунктах Великобурлукской, Ольхуватской, Кондрашовской, Куриловских громад проживают 1082 ребенка. Здесь планируем ввести обязательную эвакуацию. Есть письма от Купянского РВА", — заявил он.

Синегубов заверил, что власти помогают эвакуироваться. Привлечены около 20 волонтерских организаций областного координационного центра.

"28329 человек за все время переехали в более безопасные условия, из них 869 детей. А именно с начала этого года – полторы тысячи человек, из них 140 детей. ОВА, волонтеры, международные организации оказывают помощь, сопровождение, жилье на первое время и не только. Жизнь и здоровье детей – самое важное!", — резюмировал он.

Напомним, что по эвакуации из Донецкой области: стало известно, что поезда будут курсировать по новому графику.

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