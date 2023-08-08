В Харьковской области планшет "убил" 11-летнюю девочку: гаджет взорвался, когда она играла (фото)

В Харьковской области из-за взрыва планшета погибла 11-летняя девочка. Гаджет взорвался в руках ребенка.

Об этом сообщили в полиции Харьковской области.

Трагедия произошла в селе Павловка Богодуховского района Харьковской области 7 августа в 1:05. По предварительным данным следствия, ребенок играл на планшете, когда устройство заряжалось. Внезапно он взорвался. От полученных травм ребенок погиб на месте трагедии.

"По адресу выезжала следственно-оперативная группа Богодуховского районного отдела полиции. Предварительно установлено, что девушка во время просмотра находившегося на зарядке планшета получила смертельную травму от поражения током", — сообщили в полиции.

Планшет взорвался в руках ребенка / Фото: Отдел коммуникации полиции Харьковской области

Окончательную причину смерти ребенка установит судебно-медицинская экспертиза. Продолжается следствие.

Напомним, школьник скончался из-за взрыва телефона на онлайн-уроке.

Читайте также: