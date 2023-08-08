В Харьковской области планшет "убил" 11-летнюю девочку: гаджет взорвался, когда она играла (фото)

Полиция устанавливает причину трагедии.
В Харьковской области из-за взрыва планшета погибла 11-летняя девочка. Гаджет взорвался в руках ребенка.
Об этом сообщили в полиции Харьковской области.
Трагедия произошла в селе Павловка Богодуховского района Харьковской области 7 августа в 1:05. По предварительным данным следствия, ребенок играл на планшете, когда устройство заряжалось. Внезапно он взорвался. От полученных травм ребенок погиб на месте трагедии.
"По адресу выезжала следственно-оперативная группа Богодуховского районного отдела полиции. Предварительно установлено, что девушка во время просмотра находившегося на зарядке планшета получила смертельную травму от поражения током", — сообщили в полиции.
Окончательную причину смерти ребенка установит судебно-медицинская экспертиза. Продолжается следствие.
Напомним, школьник скончался из-за взрыва телефона на онлайн-уроке.
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