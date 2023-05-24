В Харьковской области почти сутки ищут 2-летнего ребенка – что известно (фото)

К поискам ребенка привлечены более 300 человек.

В селе Скрипаи Харьковской области местные и правоохранители уже более 16 часов ищут 2-летнюю Виолетту Мужечук, которая исчезла из собственного двора около 19:00 23 мая.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

На поиски пропавшего ребенка был поднят личный состав местной полиции вместе с кинологами. В настоящее время идет поисковая операция, в которой задействовано более 300 человек, включая местных жителей, которые помогают искать пропавшую девочку.

В Харьковской области почти сутки ищут 2-летнего ребенка.

Всю ночь полицейские вместе с гражданами прочесывали окрестности населенного пункта, местность и лесные насаждения.

По данным ГСЧС, к поискам также дополнительно привлечены водолазы. Они обследуют дно местных водоемов. Параллельно продолжаются поиски на территории.

Всех, кто владеет информацией о пропавшем ребенке, просят обращаться по номерам: 102 или +380503055233.

Напомним, в Киеве ребенок застрял в металлическом контейнере для сбора гуманитарных вещей.

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